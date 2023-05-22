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لبنان

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
22-05-2023 | 10:10
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و 94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان افتتح سعر صرف الدولار صباحا على تسعيرة ما بين 94300 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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