هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و 94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان افتتح سعر صرف الدولار صباحا على تسعيرة ما بين 94300 و 94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.