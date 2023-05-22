أكثر من مليون سائح خلال الصيف الى لبنان!

أشار رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود الى أن "العام 2023 يشهد دفعاً إيجابياً كبيراً لناحية أعداد القادمين الى لبنان، حيث تؤكد المؤشرات ان العام 2023 سيكون أفضل من العام 2022 على صعيد القطاع السياحي".

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وكشف عبود في بيان عن أن "التقديرات الأولية تؤكد قدوم أكثر من مليون ونصف مليون سائح خلال الصيف الى لبنان، فيما استقبلنا العام الماضي زهاء مليون و200 ألف سائح".

وقال: "كل المؤشرات تؤكد ان لبنان أمام صيف واعد الى أقصى حد، فهناك حجوزات كثيرة الى لبنان من كل الوجهات. كما يتميز هذا العام بحجوزات مهمة خصوصاً بعدما فتحت شركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست" خط بيروت - مدريد، حيث هناك الكثير من اللبنانيين القادمين من البرازيل وأميركا الجنوبية وكندا بالإضافة الى اللبنانيين العاملين في أفريقيا والخليج سيأتون عبر هذا الخط".

واعتبر أن "ما يميز هذا الموسم إرتفاع نسبة السياح من العرب والأوروبيين اللبنانيين القادمين من قارات بعيدة جداً"، مشيراً إلى أن "هناك حالياً زهاء 55 شركة طيران عاملة في مطار بيروت وكثافة الحجوزات تؤشر إلى إمكانية إرتفاع هذا العدد إلى 66 شركة طيران".

وتوقع عبود أن "تكون أعداد القادمين الى مطار بيروت مرتفعة جداً"، مشيراً الى أنه "من خلال الحجوزات ومواعيد شركات الطيران، يتضح أنه حتى الآن هناك نسبة ملاءة في شركات الطيران القادمة الى لبنان تتراوح بين 85 و 90 بالمئة ومن المؤكد ستصل هذه النسب الى 100 بالمئة خلال الفترة المقبلة". (الوكالة الوطنية)