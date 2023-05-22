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لبنان

بعد معلومات عن اعتداء ابن شقيق وزير العمل على عاملة منزلية.. بيرم يوضح

Lebanon 24
22-05-2023 | 10:50
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان التالي: 
نشر موقع ذيس إز ليبانون خبرا مفاده عن إعتداء حاصل من قبل شخص على عاملة منزلية تعمل عنده  في العام ٢٠٠٩ زاعما أنه إبن شقيق وزير العمل .. وهنا اذ نشير إلى ان الوزير بيرم ليس لديه أشقاء فضلا عن ابناء لهم وهذا معلوم  لكل من يعرف الوزير بيرم .. كما ولم يتصل بنا أي موقع إعلامي في هذا المجال والذي من المفترض أن يكون قد تم وفقا للأصول..
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ويهم الوزير بيرم  التأكيد على أنه يفرض عقوبات مشددة على كل من يعتدي على اي عاملة أجنبية بل وهو يقفل مكاتب لهذا السبب وهو أمر يحصل للمرة الاولى في لبنان ؛ ولا يعترف بأي قرابة أو علاقة أو وساطة تحول دون إحقاق الحق.. كما ويدعو الموقع المذكور إلى تقديم ما لديه من أدلة ومراجعة الوزارة وحتى مراجعة الوزير شخصيا فور عودته من مؤتمر العمل العربي في القاهرة؛ ويأسف الوزير لهذا التلفيق أقله فيما يتعلق بإقحام إسمه في أعمال هو بذاته صاحب الحملة عليها صونا لكرامة كل إنسان".
 
 
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