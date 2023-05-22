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لبنان
مولوي اتصل بنظيره البحريني: نثمّنُ قرار استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين
Lebanon 24
22-05-2023
|
11:12
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أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وفي السياق، أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية إلى أن "الوزير مولوي أعرب عن الشكر والتقدير لمملكة البحرين على قرارها استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء، تعزيزاً للعلاقات الأخوية والاحترام المتبادل".
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من جهته، أشاد وزير داخلية البحرين بـ"مقررات القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحت شعار التجديد والتغيير"، منوها بـ"ما تحقق من إنجازات مهمة في هذه القمة، ستكون لها نتائج إيجابية واضحة على تعزيز آليات العمل العربي المشترك".
وأشار آل خليفة، خلال الاتصال، إلى "أهمية العمل على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ولبنان الشقيق، وتطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة تحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة".
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