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لبنان

بعد الفيديو المروّع لإحراق 6 "جراء" في البقاع.. محافظ بعلبك يعلق ويكشف ما تقرّر!

Lebanon 24
22-05-2023 | 11:17
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غرّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها، صدمنا اليوم بخبر إحراق طفل (10 سنوات) لـ6 جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها".
 
وأضاف: "سنتقدم بشكوى أمام القضاء.. ونكرر أننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين". 

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