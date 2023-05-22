بعد الفيديو المروّع لإحراق 6 "جراء" في البقاع.. محافظ بعلبك يعلق ويكشف ما تقرّر!

غرّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها، صدمنا اليوم بخبر إحراق طفل (10 سنوات) لـ6 جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها".





رغم الجهود التي نبذلها من أجل انشاء مأوى للكلاب الشاردة، ورغم كل المواكبة الإعلامية للجرائم المرتكبة بحقها،

صدمنا اليوم بخبر احراق طفل (١٠ سنوات) لستة جراء في بعلبك، تم انقاذ جرو واحد منها.

سنتقدم بشكوى امام القضاء.

نكرر اننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين.#بشير_خضر pic.twitter.com/GnDqraOrNE — Bachir Khodr (@BachirKhodr) May 22, 2023 Advertisement وأضاف: "سنتقدم بشكوى أمام القضاء.. ونكرر أننا بحاجة لإعادة النظر بالتربية وبالقوانين".