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لبنان

صورة لمُتحرّش بطفلة في الجنوب.. هويته تكشفها "قوى الأمن"!

Lebanon 24
22-05-2023 | 11:28
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: 
 
"بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بالتحرّش بطفلة قاصر تبلغ من العمر /8/ سنوات في بلدة أرزي- قضاء صيدا. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى: م. ع. (مواليد عام 2001، سوري)، وأعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه بما أمكن من السرعة.
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وبتاريخ 02-05-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في البلدة المذكورة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بالتحرّش بالطفلة في البلدة عينها، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
 
 

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