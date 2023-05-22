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لبنان

آخر التطورات عن "حراك بو صعب" الرئاسي.. هذه نتيجة الزيارات

Lebanon 24
22-05-2023 | 12:50
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أفادت معلومات لقناة الـ"mtv" بأن حراك النائب الياس بو صعب قد يفضي الى الدعوة لطاولة تشاور في مجلس النواب في غضون أسبوع أو 10 أيام، يشارك فيها ممثلون عن كل الكتل لمناقشة سلة وخارطة طريق"، وتابعت أن "النتائج التي تحققت من زيارته تشكّل خطة بديلة بحال لم يتم التوافق على رئيس للجمهورية".
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وكشفت المصادر عن "خط موازٍ لحراك بو صعب يعمل عليه مع الكتل في الملف الرئاسي يناقش السيناريوهات وتطوّر المواقف الدولية والإقليمية، قد يفضي الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة انتخابية قبل 15 حزيران، إذا اتّضحت الصورة".
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