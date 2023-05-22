حديثٌ يطالُ نصرالله.. هكذا تحدّث عنه جنرال إسرائيلي!

زعمَ رئيس هيئة الإستخبارات الإسرائيلية الميجر جنرال أهارون حاليڤا أنّ "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يقترب جداً من إرتكاب خطيئة قد تؤدي بالمنطقة إلى حربٍ كبيرة من لبنان ومن سوريا"، وأضاف: "إنّ تصرف نصرالله إلى جانب ثقة الرئيس السوري بشار الأسد العالية بالنفس، قد تخلق إمكانية تصعيدٍ عالٍ في المنطقة".

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ووفقاً لما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، فقد قال حاليڤا: "بحسب تقديراتنا، لم يتخذ بعد أيّ قرار إيراني في الوصول نحو أسلحة نووية - لا من حيث التخصيب ولا من حيث الأسلحة، ولكن هناك استعدادات لليوم الذي يتخذ فيه الزعيم الإيراني أو خليفته هذا القرار. عيوننا راصدة لأي إشارة تشير إلى استعدادهم لهذا الشيء".

وأكمل: "حماس ومنذ عملية حارس الأسوار تبحث عن الهدوء في قطاع غزة، إلا أنها وفي الوقت نفسه تُفتّشُ عن تفعيل القوة انطلاقًا من لبنان وسوريا وتبحث عن فرصة أيضاً في الأردن التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة إلى الاستقرار الإقليمي".