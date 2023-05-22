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لبنان

شرطٌ واحد يدفع بري للدعوة إلى جلسة إنتخاب رئيس.. ما هو؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 13:05
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أشارت مصادر عين التينة لقناة الـ"Mtv" الى "إمكانية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 15 حزيران إذا كان هناك مرشّح جدّي مقابل رئيس حزب المردة سليمان فرنجية".
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نبيه بري

سليمان فرنجية

لبنان

عين التينة

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