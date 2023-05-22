شرطٌ واحد يدفع بري للدعوة إلى جلسة إنتخاب رئيس.. ما هو؟

أشارت مصادر عين التينة لقناة الـ"Mtv" الى "إمكانية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 15 حزيران إذا كان هناك مرشّح جدّي مقابل رئيس حزب المردة سليمان فرنجية".

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