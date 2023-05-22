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لبنان

شبيبة الموارنة في كندا.. "طاقة اغترابية تتجدد"

Lebanon 24
22-05-2023 | 13:13
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في خطوة اغترابية لافتة ومعبرة التقى عدد كبير من شبيبة رعايا ابرشية مار مارون المنتشرة في معظم المدن الكندية، حيث للموارنة حضور فاعل، برعاية راعي الابرشية المطران بول - مروان تابت، ومشاركة كهنة الرعايا، فكان لقاء تعارف امتد على ثلاثة أيام في مدينة تورونتو، تخللته خلوة روحية وتوجيهية، حيث تركز  الحوار على دور الشبيبة المارونية في مجتمعهم الجديد، ومدى تأقلمهم مع هذا الواقع، مع أهمية الحفاظ على قيم الأباء والاجداد، وما حملوه معهم من عادات لبنانية، من الضروري المحافظة عليها وتطويرها بما يتلاءم والعادات والتقاليد الكندية.
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وبهذه الروحية، توجه المطران تابت إلى الشبيبة، في القداس الذي ترأسه في كنيسة سيدة لبنان في تورونتو وبمشاركة مطران حلب للموارنة يوسف طبجي وكهنة الرعايا، فشدد على أهمية الدور الذي تعلقه الكنيسة على الشبيبة في كل المجالات، وخصوصا في المجال الروحي، وأكد أن الكنيسة المارونية تولي الشبية في كندا عناية خاصة، باعتبار أن لا مستقبل واعد في غياب الدور المناط بالشبيبة المدعوين إلى الالتزام الكلي بتوجيهات الكنيسة والانخراط في العمل الرعوي والثقافي والاجتماعي، الذي تنظمه الرعايا في اطار توجيهي وتوعوي عام، وذلك ايمانا منا بأن مستقبل الشبيبة الاغترابية في كندا لا يستقيم إلا بمقدار الالتزام بما توارثناه عن الأباء والاجداد، داعيا إلى المزيد من هذه اللقاءات المثمرة، والتي تشكل رابط تواصل بينهم.
 
واختتم اللقاء - المؤتمر بإقرار موعد المؤتمر للسنة المقبلة في مدينة اوتاوا.
 
 
 
 
 

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