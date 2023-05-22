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لبنان

هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:01
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.


وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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