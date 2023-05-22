وصفَ المتحدث بإسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر "حزب الله" بـ"المنظمة الإرهابية"، معلناً تأييد واشنطن لكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن المناورات العسكرية التي أقامها الحزب، الأحد الماضي.

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وقال ميللر في بيان، اليوم الإثنين: "نعتبر حزب الله منظمة إرهابية، ونؤيد ما قاله رئيس الحكومة بأنّ هذه المناورات تشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها".

وكان ميقاتي اجتمعَ مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة.



وتطرق رئيس الحكومة الى الأوضاع في الجنوب، مشدداً "على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة ، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".



وطلب ميقاتي أن "يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".



ورداً على استفسار ورونيكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال رئيس الحكومة إنّ "الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أنّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته".