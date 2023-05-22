Advertisement

لبنان

الخارجية الأميركية تصف "حزب الله" بـ"الإرهابي".. وتُرحب بكلام ميقاتي

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1069711-638203874633345842.jpg
Doc-P-1069711-638203874633345842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفَ المتحدث بإسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر "حزب الله" بـ"المنظمة الإرهابية"، معلناً تأييد واشنطن لكلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن المناورات العسكرية التي أقامها الحزب، الأحد الماضي.
Advertisement
وقال ميللر في بيان، اليوم الإثنين: "نعتبر حزب الله منظمة إرهابية، ونؤيد ما قاله رئيس الحكومة بأنّ هذه المناورات تشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها". 
 
وكان ميقاتي اجتمعَ مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم خلال الاجتماع البحث في التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية في ما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان واجراء الاصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الحكومة الى الأوضاع في الجنوب، مشدداً "على التعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الامم المتحدة ، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701".

وطلب ميقاتي أن "يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لاطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

ورداً على استفسار ورونيكا عن المناورة التي قام بها حزب الله بالامس، قال رئيس الحكومة إنّ "الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أنّ الاشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج الى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب ان يكون من اولويات المرحلة المقبلة. وفي الوقت الحاضر فأن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الامني على كامل الاراضي اللبنانية وعدم القيام باي عمل يتسبب بزعزعته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:55 | 2023-05-22
15:14 | 2023-05-22
15:04 | 2023-05-22
14:29 | 2023-05-22
14:29 | 2023-05-22
14:01 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website