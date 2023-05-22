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لبنان
ماذا سيتضمّن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
14:29
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قالت معلومات "لبنان24" إن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الجمعة لن يتضمّن بنداً يتعلق بالنازحين السوريين أو بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب المصادر، فإن بنود الجدول ستكون عادية، وسيجري الإعلان عنها لاحقاً.
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Lebanon 24
رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان
مجلس الوزراء
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