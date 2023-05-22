إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري 3 اقتراحات قوانين تقدّم بها النواب: زياد حواط، قاسم هاشم وفيصل كرامي.

وفي ما خصّ الإقتراح الذي تقدّم به حواط، فإنه يهدف إلى تعديل أحكام المواد 3 إلى 8 ضمناً من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

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أما إقتراح القانون الذي طرحه هاشم، فيرمي إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات.

وفي ما خصّ إقتراح القانون الذي تقدّم به كرامي، فإنه يرتبط بـ"الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن)، والذي يشمل جميع فئات الشعب اللبناني بما فيهم القوى الأمنية وموظفي الدولة ومعلمي المدارس وباقي المواطنين المقيمين.

للإطلاع على إقتراح قانون النائب حواط.. إضغط هنا

للإطلاع على إقتراح قانون النائب هاشم.. إضغط هنا

للإطلاع على إقتراح قانون النائب كرامي.. إضغط هنا