Advertisement

لبنان

بيانٌ من وزير العدل بشأن قضية رياض سلامة.. هذا مضمونه

Lebanon 24
22-05-2023 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1069720-638203902717146698.jpg
Doc-P-1069720-638203902717146698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري البيان التالي:

"منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، يوضح المكتب الاعلامي لوزير العدل أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن المجتمعين، كما أن وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن القضاء الفرنسي".
Advertisement
 
وأضاف: "إن وزير العدل طالب بالتعاطي مع ملف سلامة انطلاقاً من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديداً مطالبة سلامة بالاستقالة مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-05-22
17:00 | 2023-05-22
16:56 | 2023-05-22
16:37 | 2023-05-22
15:55 | 2023-05-22
15:14 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website