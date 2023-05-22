بيانٌ من وزير العدل بشأن قضية رياض سلامة.. هذا مضمونه

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري البيان التالي:



"منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء، يوضح المكتب الاعلامي لوزير العدل أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن المجتمعين، كما أن وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن القضاء الفرنسي".

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وأضاف: "إن وزير العدل طالب بالتعاطي مع ملف سلامة انطلاقاً من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديداً مطالبة سلامة بالاستقالة مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة".