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لبنان

من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2023 | 15:14
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قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنّ مصارف عديدة شهدت خلال الأسابيع القليلة، تصاعداً في عمليات سحب أموالٍ بالدولار "الفريش"، وذلك لصالح العديد من الجهات التجارية والخاصّة.
 
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ولفتت المصادر إلى أنَّ الأرقام الأخيرة التي نشرها مصرف لبنان عن قيمة الودائع بالعملات الأجنبية، تُظهر إنخفاضاً في حجمها بنسبة تتعدّى الـ300 مليون دولار خلال مدة تصل إلى 3 أسابيع تقريباً، الأمر الذي يعني أنَّ هناك سحوبات كثيرة تحصلُ لأموال بالدولار يمكن أن تكون وردت مؤخراً إلى المصارف أو حتى كانت موجودة منذ أوقاتٍ سابقة.
 
ووفقاً للمصادر، فإنَّ إشارة مصرف لبنان إلى أنَّ قيمة الودائع الأجنبية ارتفعت بنسبة 33 مليون دولار خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 نيسان 2023، يعني أنّ قيمة التحويلات إلى المصارف منخفضة جداً ولا تُذكر، وتضيف: "رقم 33 مليون دولار يمكن أن يرتبط بتحويل قامت به شركة واحدة لموظفيها في لبنان، ويمكن أيضاً أن يرتبط بتحويلات عائدة لجهاتٍ تجارية تمول أنشطة  عديدة لها في لبنان، وعملياً فإنَّ هذا الرقم لا يؤثر بشيء على الدورة الإقتصادية والمالية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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