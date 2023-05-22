Advertisement

لبنان

توترٌ في حارة صيدا.. ماذا جرى مساءً؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1069728-638203930483037809.jpg
Doc-P-1069728-638203930483037809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ كثيف، مساء اليوم، في منطقة حارة صيدا.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ إطلاق النار جاء على خلفية إشكالٍ وقع بسبب حادث سيرٍ في المحلة.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
lebanon 24
23/05/2023 02:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
23/05/2023 02:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل: على حاكم مصرف لبنان أن يستقيل
lebanon 24
23/05/2023 02:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر بيان من مصرف لبنان.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
lebanon 24
23/05/2023 02:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حارة صيدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2023-05-22
17:00 | 2023-05-22
16:56 | 2023-05-22
16:37 | 2023-05-22
15:14 | 2023-05-22
15:04 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website