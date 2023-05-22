توترٌ في حارة صيدا.. ماذا جرى مساءً؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا عن سماع إطلاق نارٍ كثيف، مساء اليوم، في منطقة حارة صيدا.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ إطلاق النار جاء على خلفية إشكالٍ وقع بسبب حادث سيرٍ في المحلة.