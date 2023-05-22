21
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل من مخارج للودائع؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحدّث مصادر المعلومات عن توجه لدى الجهات المصرفية، للبحث الجدّي عن مخارج للودائع، بالتنسيق مع المؤسسات النقدية الدولية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد: دور راسخ لمجلس التعاون في دعم لبنان
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: دور راسخ لمجلس التعاون في دعم لبنان
23/05/2023 04:13:51
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: لولا هذه الرعاية لكان وضعُ لبنان الماليُّ والاقتصاديُّ والاجتماعي أشدَّ قساوةً وإيلامًا وكم نتمنى عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان
23/05/2023 04:13:51
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غريو: لا مخرج للبنان من أزمته من دون اعادة التفكير بنموذج اقتصادي مستدام
Lebanon 24
غريو: لا مخرج للبنان من أزمته من دون اعادة التفكير بنموذج اقتصادي مستدام
23/05/2023 04:13:51
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواتب أصبحت بالدولار.. هكذا يُساهم القطاع الخاص بإنعاش الاقتصاد اللبناني
Lebanon 24
الرواتب أصبحت بالدولار.. هكذا يُساهم القطاع الخاص بإنعاش الاقتصاد اللبناني
23/05/2023 04:13:51
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك تظهر بالمايوه داخل "البانيو".. وهكذا علّقت على ما حصل على شاطئ صيدا (صور)
00:23 | 2023-05-22
22/05/2023 12:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
Lebanon 24
بشأن الودائع في لبنان.. هذا ما سيتبلّغه "صندوق النقد" قريباً
04:05 | 2023-05-22
22/05/2023 04:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف من الشبك.. زوجة راغب علامة حديث الجمهور بآخر ظهور لها (صور)
01:30 | 2023-05-22
22/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
إقتراح قانون يمنح اللبنانيين راتباً دائماً.. إليكم تفاصيله
14:29 | 2023-05-22
22/05/2023 02:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
أصوات تسمع في طرابلس.. ماذا يجري؟
01:48 | 2023-05-22
22/05/2023 01:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2023-05-22
إتصالات لحلحلة إشكال
16:56 | 2023-05-22
مقدمات النشرات المسائية
16:37 | 2023-05-22
لقطاتٌ جديدة ينشرها "حزب الله" عن مناورته العسكرية.. شاهدوا الفيديو
15:55 | 2023-05-22
توترٌ في حارة صيدا.. ماذا جرى مساءً؟
15:14 | 2023-05-22
من مصرف لبنان.. إكتشفوا ماذا حلّ بـ"دولارات" داخل لبنان خلال أسبوعين!
15:04 | 2023-05-22
بيانٌ من وزير العدل بشأن قضية رياض سلامة.. هذا مضمونه
فيديو
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
"معلّمة العام" عاشرت تلميذاً عمره 16 عاماً.. وهذا ما حلّ بها (فيديو)
00:48 | 2023-05-21
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يحبس الأنفاس.. شرطي تشبث بغطاء سيارة قادها سائقها بسرعة عالية شاهدوا ماذا حصل
00:00 | 2023-05-21
23/05/2023 04:13:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact