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لبنان

"الفريق الخماسي" يتمايز مجددا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2023 | 01:30
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يتمايز فريق "النواب الخمسة" مجددا داخل "تكتل لبنان القوي" في ظل تزايد الارباك الذي يسيطر على قيادة "التيار الوطني الحر" في ما يخص الاستحقاق الرئاسي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن "الخماسي" الذي يضم النواب: الياس بو صعب، الان عون، سيمون ابي رميا ، اسعد درغام، ورئيس لجنة المال والموازنة، ومعهم عدد آخر من النواب، اتخذ في الايام القليلة الماضية قراره بالهجوم، وهذا ما عبر عنه، بطريقة او بأخرى، النائب الان عون في جولة تصريحاته الصحافية.
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وتقول المصادر ان هذا الفريق سيضغط على رئيس "التيار" النائب جبران باسيل من اجل دعم ترشيح احد اعضاء التكتل الى الرئاسة، وفي حال رفض، سيعتبر "الخماسي" انه يملك الحرية للتصويت المرشح الذي يراه مناسباً خلال جلسة الانتخاب.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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