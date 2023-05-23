بقرادوني يؤكد ما كشفه "لبنان 24": اسباب مغادرتي "الحكمة" ستتظهر مع الوقت

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قال الرئيس الفخري السابق لنادي الحكمة النائب جهاد بقرادوني لـ" لبنان 24"بعد تقديم استقالته :"اليوم أغادر موقعي وأبقى المشجع الأول للنادي البيروتي الأخضر، ومن الأكيد أن أسباب المغادرة ستتظهر مع الوقت، أما اليوم فأكتفي بهذا الكلام المقتضب إحتراماً لجمهور النادي ولاعبيه ومحبيه وللرياضة عامةً في لبنان".وكان بقرادوني اعلن قبل ايام إستقالته من الرئاسة الفخرية لنادي الحكمة ، وقال في بيان "هالموسم كان أكتر من رائع، بكينا ضحكنا خسرنا ربحنا شتغلنا شجّعنا انتقدنا هنّينا المهم إنّو أنا والإستاذ نديم مراد عملنا ضميرنا تجاه تاريخنا وهالنادي العريق تجاه لاعبينّا ومجهودن الكبير تجاه جماهيرنا وروحن الطيبة ووفاؤن يلّي ما إلو مثيل رجعنا من بعيد رجعت الحكمة الرقم الصعب رجع نادي الحكمة البطل يلّي بإنتصارو بهز الدني وبخسارتو بيتعلّم وبياخد العبر،هيدي الرياضة ونحنا روحنا رياضيّة، المهم عطينا كل شي عنّا ومش مهم اللقب المهم الروح والروح رح تبقى تهتف حكمة رح نترك مقاعد الشرف ونسلّم المشعل لغيرنا ليكفّي بهالمؤسّسة ونحنا راجعين نقعد عمقاعد الجماهير المطرح الأحب على قلبنا نلبس أخضر من لون الأرزات ونهتف معكن.. حكمة".وكان "لبنان ٢٤" نشر سلسلة تقارير عن نادي الحكمة آخرها تقرير في ٢٢-٤-٢٠٢٣ اشار فيه الى "الخلاف داخل نادي الحكمة تطور عما كان عليه عندما وقع للمرة الاولى، وأن العلاقات وحتى الإتصالات مقطوعة بين الإداريين والمسؤولين في النادي".الا ان اضاءة "لبنان ٢٤" على الموضوع لم ترق لادارة النادي التي عمدت الى تقديم شكوى قضائية تتهم فيها "لبنان ٢٤" ببث اخبار غير صحيحة. فجاءت استقالة بقرادوني قبل ايام لتؤكد صحة المعلومات ودقتها.