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لبنان

هل اقترب التواصل المباشر بين السعودية وحزب الله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2023 | 02:45
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قالت مصادر مطلعة "إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بدور جدي في فتح قنوات تواصل غير مباشرة بين المملكة العربية السعودية من جهة وحزب الله من جهة اخرى.
وتعتبر المصادر ان ما يقوم به الرئيس بري مستند على التقاطع الحاصل بين حزب الله والسعودية في النظرة العامة للاستحقاق الرئاسي ولكيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان.
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وتقول المصادر ان التواصل المباشر بين السعودية وحزب الله لم يعد امرا بعيد المنال، وقد تشهد الاسابيع المقبلة خطوة استثنائية في هذا الملف.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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