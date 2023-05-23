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لبنان

خبرٌ جديد يهمُّكم عن الرواتب.. ماذا فيه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2023 | 03:15
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قالت مصادر في وزارة الماليَّة لـ"لبنان24" إنه حتى الآن لم يتضح سعر الدّولار الذي ستُصرف على أساسه رواتب موظفي القطاع العام عن شهر أيّار الجاري"، موضحةً أنّ "الكلام عن إعتماد دولار 60 ألف ليرة ليس محسوماً بعد وغير دقيق حالياً".
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في المقابل، قالت مصادر مصرفيَّة إنّ المصارف لم تتلقَّ أي إشارات من البنك المركزي أو من "الماليّة" بشأن الرواتب لهذا الشهر، ومن الممكن أن يتمّ حسم هذا الأمر قريباً.
وبحسب المصادر، فإنه من المرتقب أن تُصدر وزارة المالية بياناً بهذا الشأن قبل نهاية أيار الحاليّ.


المصدر: لبنان 24

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