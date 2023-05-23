فعاليات "بيروت عاصمة للإعلام العربي" تنطلق اليوم

تنطلق اليوم في مركز طيران الشرق الأوسط، عند السادسة مساء فعاليات "بيروت عاصمة للإعلام العربي"، التي كانت مقررة أساسًا في 23 شباط الفائت و24 منه، إلا أن وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ارتأى بالتشاور مع جامعة الدول العربية، إرجاءها بسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في الشهر نفسه.

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وقد أولت الصحافة العربية واللبنانية هذا الحدث اهتماما، وسألت الوزير المكاري عن أهميته.



وفي حديث إلى جريدة "الأهرام" المصرية، رأى المكاري أن "بيروت عاصمة لا تشبه غيرها، بشعبها وأرضها ومبانيها وشوارعها، ورسالة لبنان من خلال هذا الاختيار أنه بلد لا يموت وشعبه لا يستسلم وهو دائما مصدر إلهام ونضال". وتطرق إلى التنسيق بين الدول العربية في المجال الإعلامي، متحدثًا عن إطلاق وثيقة من 11 بندًا للمناسبة، "خصص بند منها للإعلام والقضايا العربية بهدف التعاون مع وسائل الإعلام العربية لدعم القضايا المشتركة".



كذلك شدّد في حديث إلى "القدس العربي" على "أهمية الاحتفالية التي ستعقد وسط أصعب التحديات المالية وستكون فرصة لإبراز الدور الاعلامي الريادي والمتقدّم لبيروت التي ما زالت تحافظ على حرية الإعلام والتعبير".

كما كتبت "وكالة أخبار اليوم": "إنه تحدٍّ إيجابي لبيروت التي لا تقبل الهزيمة".

سيكون الافتتاح برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفي حضور الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، ويشهد عرض فيلم عن بيروت القديمة من إعداد تلفزيون لبنان، وفيلم آخر قصير خاص بالمناسبة.

وتعود فكرة اختيار بيروت عاصمة للإعلام العربي أطلقها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته العادية الـ 47 عام 2016، لإلقاء الضوء على العمل الإعلامي الوطني فى الدول الأعضاء.

وكان اختيار العام الأول من نصيب القدس التى باتت أول عاصمة للإعلام العربي، بل إن مجلس وزراء الإعلام اعتبرها عاصمة أبدية للإعلام العربي بالتوازي مع العواصم العربية الأخرى التى يتم اختيارها في كل عام. وتم اختيار بغداد لتنال اللقب لعام 2017، والرياض عن عام 2018، وكان اللقب من نصيب دبي 2020. (الوكالة الوطنية)