متورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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أعلنت المديريّـة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بعدّة مذكرات عدلية بجرائم: سرقة، تأليف عصابة، تهدید، إطلاق نار من سلاح حربي وحجز حريّة، ومتورّط بتنفيذ عمليات سرقة وسلب بقوّة السّلاح في عدّة مناطق في جبل لبنان، منها الحدت والضّاحية الجنوبية، ويدعى:- ع. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)وأعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.بتاريخ 18-5-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الكفاءات – الضّاحية الجنوبية على متن دراجة آليّة نوع "هوندا" لون أبيض. وبتفتيشه والدّراجة، تم ضبط مسدّس حربي ومماشط وطلقات نارية.وقد تعرّف عليه شخص وقع ضحيّته، إذ تعرّض في وقتٍ سابق لعملية سلب في محلّة الحدت – "مفرق الجامعة اللبنانية".لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات أو الاتصال على الخط الساخن /1788/، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.