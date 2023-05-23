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لبنان

عسكري في الجيش جثة على سطح منزله (صورة)

Lebanon 24
23-05-2023 | 02:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على الشاب "محمد" (عسكري في الجيش) جثة على سطح منزله في بلدة ايلات العكارية.
ولا تزال المعلومات متضاربة حول اسباب الوفاة.
 
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