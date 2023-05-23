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لبنان

بيانٌ "ماليّ" دولي سيصدرُ عن لبنان قريباً.. ماذا سيتضمّن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2023 | 03:10
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كشفت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّه من المرتقب خلال فترة قصيرة، صدور بيانٍ عن جهة دولية بارزة يتطرّق إلى وضع لبنان على صعيد أنشطة تبييض الأموال.
ووفقاً للمصادر، فإنّ هذا البيان سيضم نتيجة جولة بحث ولقاءات أجراها مسؤولون معنيون بمجال مكافحة تبييض الأموال، كما سيتضمن آراء خبراء حول إتساع الإقتصاد المُدولر في لبنان. 
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وحالياً، فإنّ لبنان قد يدخلُ فعلياً ضمن الخانة الرمادية التي تشير إلى أن هناك ضعفاً في مجال مكافحة تبييض الأموال، علماً أن هذه القائمة، وبحسب المصادر، تضمّ العديد من الدول المرموقة والمتقدمة مالياً وفي مجال مكافحة الفساد والحوكَمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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