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لبنان

دوي انفجار في طرابلس.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
23-05-2023 | 03:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار في مدينة طرابلس.
 
ووفقا للمعلومات، تبيّن ان الصوت ناجم عن انفجار اطار شاحنة على طريق "المنار" بإتجاه "البحصاص".
 
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طرابلس

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