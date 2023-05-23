دوي انفجار في طرابلس.. هذا ما حصل!



أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار في مدينة طرابلس.

ووفقا للمعلومات، تبيّن ان الصوت ناجم عن انفجار اطار شاحنة على طريق "المنار" بإتجاه "البحصاص".