ميقاتي: التعاون بين الجيش والقوات الدولية يُشكل ضمانة أساسية للاستقرار على طول الحدود

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وجرى خلال اللقاء جرى عرض الوضع على طول الخط الازرق، وبحث التعاون بين الجيش والقوات الدولية، وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701، حيث شدد رئيس الحكومة على" ان هذا التعاون يشكل ضمانة اساسية للاستقرار على طول الحدود".

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سفيرة الولايات المتحدة

وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وعرض معها التطورات الراهنة.



الامن العام

وعرض رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري ملف النازحين السوريين والاتصالات التي يتولاها الامن العام في هذا الصدد.

وزير البيئة

كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال:نحن نقترب من يوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران، وعرضنا لثلاث قضايا أساسية اولا: موضوع النفايات الصلبة وقدمت لدولته عرضا لكل ما انجز من ناحية التخطيط لتحسين إدارة النفايات الصلبة والتعاون الحاصل حاليا مع البنك الدولي وما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، ومن البلديات في هذا الصدد، وسنعلن عن عدة مشاريع مع البنك الدولي في أكثر من منطقة في لبنان،والخطوات التي يجب أن نقوم بها من ناحية لا مركزية هذا القطاع أو تحسين كل المنشآت الموجودة.

اما الموضوع الثاني فكان موضوع الصرف الصحي وسنعلن قريبا عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف لتشغيل عدد كبير من محطات الصرف الصحي في لبنان .

اما الموضوع الثالث فيتعلق بنوعية الهواء حيث زاد تلوث الهواء بشكل كبير في الفترة الحالية جراء استخدام المولدات وهذا مؤذ جدا لصحة الناس، لذلك سأصدر قرارا يتعلق بكيفية وضع فلاتر بشكل فني وتقني، لكل المولدات وخصوصا المولدات الكبيرة التي هي فوق "الستين kva".

وزير الداخلية

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه شؤون وزارته.