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لبنان
ميقاتي التقى قائد قوات "اليونيفيل" وتابع شؤونا مرتبطة بوزارة البيئة
Lebanon 24
23-05-2023
|
03:34
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو يرافقه وفد من القيادة، وذلك في حضور المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
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كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير البيئة ناصر ياسين في السرايا اليوم . وأعلن ياسين بعد الاجتماع:" تطرقنا للمواضيع البيئة، فنحن نقترب من يوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران، وعرضنا لثلاث قضايا أساسية اولا: موضوع النفايات الصلبة وقدمت لدولته عرضا لكل ما انجز من ناحية التخطيط لتحسين إدارة النفايات الصلبة والتعاون الحاصل حاليا مع البنك الدولي وما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية، ومن البلديات في هذا الصدد، وسنعلن عن عدة مشاريع مع البنك الدولي في أكثر من منطقة في لبنان،والخطوات التي يجب أن نقوم بها من ناحية لا مركزية هذا القطاع أو تحسين كل المنشآت الموجودة.
اما الموضوع الثاني فكان موضوع الصرف الصحي وسنعلن قريبا عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف لتشغيل عدد كبير من محطات الصرف الصحي في لبنان .
اما الموضوع الثالث فيتعلق بنوعية الهواء حيث زاد تلوث الهواء بشكل كبير في الفترة الحالية جراء استخدام المولدات وهذا مؤذ جدا لصحة الناس، لذلك سأصدر قرارا يتعلق بكيفية وضع فلاتر بشكل فني وتقني، لكل المولدات وخصوصا المولدات الكبيرة التي هي فوق "الستين kva ".
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