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لبنان

في طرابلس... تدابير امنية مشددة

Lebanon 24
23-05-2023 | 03:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ قوى الامن الداخلي تدابير امنية مشددة في مختلف انحاء مدينة طرابلس. 
 
وفي التفاصيل، تقيم القوى الامنية مجموعة حواجز ثابته وتقوم بالتدقيق بالهويات وتطبيق قانون السير وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
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