نقيب أطباء لبنان: لإعادة لبنان الى الخريطة الطبية الشرق أوسطية

رحب نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش بـ"عودة المؤتمرات العلمية الى الانعقاد في بيروت".

ولفت الى محاولة النقابة "دعمها لإعادة لبنان مستشفى وجامعة الشرق بعد غياب سنوات بسبب الجائحة والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة إضافة الى هجرة عدد لا يستهان به من الأطباء خصوصا اصحاب الاختصاص".

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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المؤتمر الثامن عشر للجمعية العلمية لجراحة العظام والمفاصل بمشاركة رئيس الرابطة العربية لجراحة العظام والمفاصل الدكتور محمد درويش وحشد من الأطباء أصحاب الاختصاص اضافة الى جراحين متخصصين من اصول لبنانية يعملون في بلدان الاغتراب.

وقال إن "أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات العلمية تكمن في تبادل الخبرات والاطلاع على آخر التقنيات وأحدث الدراسات ونتائج الابحاث العالمية".





أضاف: "لا شك ان هذا المؤتمر ينعقد في ظل ازمة تكاد تكون خانقة إذ أحجمت الكثير من شركات الادوية المعنية بهذا القطاع عن دعمها او بأحسن الاحوال خفضت هذا الدعم الى ادنى المستويات ما دفعنا ويدفعنا الى التأكيد بأن مجلس النقابة والنقيب وكل ناشط في الحقل على استعداد كامل لتقديم ما بإمكانه لإعادة لبنان الى الخريطة الطبية الشرق أوسطية، وهذا ما لن يحصل الا اذا تضافرت الجهود ونشطت المؤتمرات العلمية وحققت ما تصبو اليه تمهيدًا لنهضة في القطاع الطبي عموما تواكب العصر وتعوض قدر الإمكان عن النقص الفادح لأطباء بعض الاختصاصات وهذا الاختصاص الحيوي من ضمنها". (الوكالة الوطنية)