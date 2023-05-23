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لبنان

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة

Lebanon 24
23-05-2023 | 04:05
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بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي  الياس بوصعب لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون  العقوبات (السنة السجنية )، قانون النقد الدولي والتسليف، إنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن). (الوكالة الوطنية)
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