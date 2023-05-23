بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة

بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب لدرس 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية )، قانون النقد الدولي والتسليف، إنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن). (الوكالة الوطنية)

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