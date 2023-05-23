بيان دولي خطير ... هل تم وضع لبنان على "القائمة الرمادية"؟

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قالت مصادر لرويترز إن من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وسيكون وضع لبنان على القائمة وضع لبنان على "القائمة الرمادية"بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.