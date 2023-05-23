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لبنان

طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان.. ولكن الحرارة سترتفع في هذا الموعد

Lebanon 24
23-05-2023 | 04:25
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال والساحل مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 12 و 40 كم/ س.

-الانقشاع:   جيد الى متوسط احيانا مع ضباب على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:  21 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:  5,32

-ساعة غروب الشمس: 19,37

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