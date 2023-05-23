المكاري بافتتاح الموسم السياحي لإهدن: نأمل ان يحمل هذا الصيف الخير للبنان

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شاركت جمعية الشبيبة الإهدنية بافتتاح الموسم السياحي 2023 لإهدن يوم الأحد في 21 أيار 2023 الذي أقيم في مطعم الجوزة في محلة حميصرون في اهدن، بمشاركة وزير الإعلام زياد المكاري بالتعاون مع بلدية زغرتا – اهدن ومجموعة من الجمعيات التي تهتم بالسياحة على انواعها.بدأ هذا النهار بمسيرة بقيادة المهندسة مارينا فنيانوس والناشط جوزيف سعاده والناشط فيليب عنتر على الدرب الجبلي الممتد من سيدة الحصن وصولا الى حميصرون. ثم تمت زراعة 66 أرزة تحية لبطل لبنان يوسف بك كرم في ذكرى مولده الـ200 بإشراف الناشط البيئي سايد مرقص.من بعد ذلك، كان لقاء في مطعم الجوزة حيث قدّم رئيس جمعية الشبيبة الإهدنية روي عريجي لمحة عن تاريخ اهدن وعن الممر الذي سار عليه الشباب.ثم ألقى الوزير المكاري كلمة دعا فيها الى "العودة الدائمة الى الجذور والى التعلق بالأرض لأنه مهما ارتفع شأن الإنسان بالمناصب وبالأعمال لا يمكن ان يكتمل تطوره إلا بعودته الى جذوره".وشكر الوزير المكاري المنظمين والناشطين على نشاطاتهم آملا "ان يحمل هذا الصيف الخير لإهدن وللبنان".