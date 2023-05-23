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لبنان

بعد فرنسا... الإدعاء العامّ الألماني يُصدر مذكرة توقيف بحقّ رياض سلامة

Lebanon 24
23-05-2023 | 05:29
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ الإدعاء العامّ الألماني أبلغ القضاء اللبنانيّ بإصدار مذكرة توقيف بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
 
 
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