إنفجارات قويّة تُسمع في مزارع شبعا... ما طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أصوات الإنفجارات القوية التي تُسمع داخل مزارع شبعا المحتلة، ويتردد صداها في قرى وبلدات منطقتيّ مرجعيون وحاصبيا، تبيّن أنّها ناجمة عن مناورات عسكرية بالذخيرة الحية يقوم بها جيش العدوّ الإسرائيليّ.

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