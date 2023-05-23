لبنان بالطليعة.. هكذا يتوزّع اللاجئون الفلسطينيون ضمن مخيمات في بعض الدول العربية

حلّت الأسبوع الماضي ذكرى النكبة الـ75، حينما هجر مئات آلاف الفلسطينيين، وأجبروا على ترك مدنهم وقراهم، ليصبحوا لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار العربي.
ويشير موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى أن 70% من الشعب الفلسطيني في العالم هم من اللاجئين، وأن الفلسطينيين يمثلون واحداً من كل 3 لاجئين حول العالم، وأن نصفهم لا يحملون جنسية.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعيش نحو الثلث من أصل ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في 58 مخيما بالضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.
وفي ما يلي قائمة وإنفوغراف بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار:
1- لبنان
- عدد اللاجئين: 500 ألف لاجئ مسجل
- يتوزع هؤلاء على 12 مُخيّماً
2- سوريا
- عدد اللاجئين: 570 ألف لاجئ مُسجل
- يتوزع هؤلاء على 12 مخيماً
3- الأردن
- عدد اللاجئين: 2 مليون و300 ألف لاجئ مُسجل
- يتوزع هؤلاء على 13 مُخيماً