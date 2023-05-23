لبنان بالطليعة.. هكذا يتوزّع اللاجئون الفلسطينيون ضمن مخيمات في بعض الدول العربية

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ويشير موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى أن 70% من الشعب الفلسطيني في العالم هم من اللاجئين، وأن الفلسطينيين يمثلون واحداً من كل 3 لاجئين حول العالم، وأن نصفهم لا يحملون جنسية.وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يعيش نحو الثلث من أصل ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في 58 مخيما بالضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.