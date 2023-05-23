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لبنان

صحيفة إسرائيلية تتحدّث عن مُخطّط هجومي لـ"حزب الله".. ماذا سيتضمن؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 06:07
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "حزب الله" في لبنان يخطط لإرسال قوات خاصة إلى المستوطنات الشمالية وتنفيذ عمليات أسر، وأن مناورته الأخيرة تدل على تطور قدراته البرية.

وأوضحت الصحيفة أنّ المناورة العسكرية التي أجراها الحزب يوم الأحد قرب الحدود "استعراض للقوة أمام أعين الجيش"، معتبرة أن "المناورة كانت أشبه بهجوم على مستوطنات إسرائيلية وتنفيذ عمليات أسر، واستخدم فيه الطائرات بدون طيار وراكبي الدراجات النارية".
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وأشارت إلى أن المناورة أظهرت وجود "تحسن كبير في قدرات وحدات حزب الله البرية، ولاسيما قوة الرضوان الخاصة، التي اكتسبت عملياتها خبرة في سوريا"، مضيفة: "على ما يبدو وبتوجيه من السيد حسن نصرالله (الأمين العام للحزب)، تقدمت هذه الفرقة باتجاه خط التماس مع إسرائيل، في خطوة هجومية مهمة للغاية، وبدأت الانتشار في نيسان 2022 وأكملته في غضون عام، بهدف زيادة مستوى الاستعداد للحرب".

وتابعت: "منذ أكثر من عقد يتحدث نصرالله عن الانتقال من المدافع عن لبنان إلى فاتح الجليل. إنه لا ينوي إرسال كتائب تصل إلى عكا، بل وحدات خاصة تتسلل إلى المستوطنات على طول الخط الحدودي. إنّ حزب الله يغير الاستعدادات على الحدود ويمارس التخريب المتعمد لخلق استفزازات، وزاد عدد القوات في الجبهة، وزاد من سرعة رد الفعل ورفع مستوى وسائل الحرب".

ورأت أن الحزب "يظهر المزيد من الجرأة والاستعداد للمخاطرة بالمواجهة"، مذكرة أن "حزب الله قادر يومياً على إطلاق أكثر من 3 آلاف صاروخ، بمدى طويل وقدرة تفجيرية عالية، ودقة، وعلى إسرائيل الاستعداد لذلك". (روسيا اليوم)

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