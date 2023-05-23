جلسة صباحية بين "الجنرال" ونائب عوني (صورة)

غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على" تويتر": "جلسة صباحية مع "الجنرال" وحديث عن اخبار مبارح وملفات اليوم وآفاق بكرا… وتكريس كل الجهد والوقت للبنان الدولة والشعب".

جلسة صباحية مع "الجنرال"…

وحديث عن اخبار مبارح وملفات اليوم وآفاق بوكرا…

وتكريس كل الجهد والوقت للبنان الدولة والشعب…@General_Aoun pic.twitter.com/xbEAdCinfO — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) May 23, 2023 Advertisement