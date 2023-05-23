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لبنان

جلسة صباحية بين "الجنرال" ونائب عوني (صورة)

Lebanon 24
23-05-2023 | 06:24
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غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على" تويتر": "جلسة صباحية مع "الجنرال" وحديث عن اخبار مبارح وملفات اليوم وآفاق بكرا… وتكريس كل الجهد والوقت للبنان الدولة والشعب".

 
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