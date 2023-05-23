جعجع: هؤلاء يتحملون مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية

Advertisement

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان إلى أنه: "بعد كلّ ما جرى في لبنان، ولا سيما جهنّم الذي أوصلونا إليه ، ما زال تحالف أحزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر" يدور في النقطة نفسها ويستند على الذهنية ذاتها، ويستخدم المقاربة عينها للأمور".ورأى أنّ "طريقة تعاطي هذا التحالف في الحكومة مع موضوع مصرف لبنان على أثر المذكرة الحمراء التي صدرت بحق حاكم المصرف المركزي، تؤكّد أنّه ما زال يتعاطى الشأن العام بالوسيلة والذهنية نفسها".وختم مؤكدا انّ "أحزاب محور الممانعة و"التيار الوطني الحر"، إضافة إلى كونهم يتحمّلون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع حتى الآن، فهم تقع عليهم أيضًا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية، واستطرادًا المعيشية في لبنان جراء تعاطيهم غير المسؤول مع قضية مصرف لبنان".