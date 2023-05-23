بشير خضر: لإلزام من أحرقوا الجراء الخضوع لعلاج نفسي!

غرد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر عبر حسابه على "تويتر: "بما أن العقوبة القانونية بجريمة قتل الحيوانات غير كافية، اقترحت على القضاء إلزام من أحرقوا الجراء أخيرًا الخضوع لعلاج نفسي، وإلزامهم العمل خلال العطلة الصيفية في مأوى الكلاب الشاردة في بعلبك تحت إشراف صارم من المتطوعين القييمين على المشروع، بهدف اعادة تأهيلهم".

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