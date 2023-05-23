ماذا تقرّر بشأن طباعة فئة ورقيّة أكبر من تلك الموجودة؟

أفادت الـ"أم تي في"، أنّ جلسة اللجان المشتركة أقرّت الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة، مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.

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