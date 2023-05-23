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لبنان

ماذا تقرّر بشأن طباعة فئة ورقيّة أكبر من تلك الموجودة؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 06:44
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أفادت الـ"أم تي في"، أنّ جلسة اللجان المشتركة أقرّت الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة، مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.
 
 
 
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