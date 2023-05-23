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لبنان

المفتي دريان بحث والسفير البابوي في تعزيز العلاقات الإسلامية - المسيحية

Lebanon 24
23-05-2023 | 07:50
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتم البحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الإسلامية – المسيحية في لبنان والمنطقة العربية.
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واستقبل مفتي الجمهورية وفداً من علماء وفاعليات راشيا برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وعرض الوفد لسماحته أحوال المسلمين في راشيا، والمشكلات التي يعانون منها لا سيما النواحي المعيشية والدينية والوقفية.

 وقد سلم المفتي حجازي درعاً تكريمية باسم الوفد، مثنياً على" الإنجاز التاريخي الذي تحقق في عهد مفتي الجمهورية "، معتبراً ان "المفتي دريان بحكمته وحرصه على اللحمة الوطنية وأمام الأزمات المتلاحقة في هذا الوطن تبقى دار الفتوى جامعة لكل اللبنانيين والتي تعمل على إخراج هذا الوطن من واقعه الكئيب بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية لينتظم عقد السلطات في هذا الوطن".

    واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من صندوق الزكاة في العراق برئاسة إقبال سعدون محمد بحضور المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي، وتم البحث في تعزيز التعاون بين صندوق الزكاة  في لبنان والعراق وفي إمكان توقيع اتفاق بين الصندوقين.

والتقى البروفسور العميد سليم الضاهر الذي استرشد بآراء المفتي عن الأخوة الإنسانية في المسيحية والإسلام.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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