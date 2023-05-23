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صدر عن بلدية الطيري ما يلي:"أثناء مرور دورية لقوات اليونيفيل مع مواكبة من الجيش اللبناني على طريق عام بلدتنا الطيري في قضاء بنت جبيل توقف عناصرها عند أحد المقاهي، وأثناء المغادرة قام أحد أفراد الدورية بتقديم هدايا لثلاث اطفال صودف وجودهم في المكان وعندما تبين لذويهم ان إحدى هذه الهدايا تتضمن النجمة السداسية التي ترمز لشعار كيان العدو الاسرائيلي سارعوا لابلاغ البلدية بالموضوع، وعلى الفور بادرت البلدية إلى التواصل مع الجهات الأمنية الرسمية التي تقوم بمتابعة الحادثة مع اليونيفيل.إننا في بلدية الطيري إذ نستنكر هذا التصرف يهمنا أن نوضح ان توزيع الهدايا لم يكن ضمن اي إطار منسق بين البلدية واليونيفيل الذين تواصلوا معنا موضحين ان الحادث لم يكن مقصودا وهو قيد المتابعة والتحقيق لديهم".