رئيس الأركان الإسرائيلي يلوح بضرب إيران وهذا ما قاله عن السيد نصرالله.. الحرب ستكون أصعب على لبنان 70 ضعفًا





وقال هاليفي في كلمة له في مؤتمر هرتزيليا اليوم الثلاثاء، "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا".

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وأضاف أن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نحن ندرس الأمر عن كثب كما ندرس المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات". قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن ايران تتقدم بنسب تخصيب اليورانيوم بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن لدى إسرائيل خيار تنفيذ ضربة في إيران.وقال هاليفي في كلمة له في مؤتمر هرتزيليا اليوم الثلاثاء، "لدينا القدرة على ضرب إيران. لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا".وأضاف أن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم أكثر من أي وقت مضى. نحن ندرس الأمر عن كثب كما ندرس المجالات الأخرى في الطريق إلى بناء القدرة النووية. دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى اتخاذ إجراء. لدينا قدرات وآخرون أيضا لديهم قدرات".

عن لبنان



ونقلت قناة "روسيا اليوم" تفاصيل كلمة هاليفي الذي قال "إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يعتقد أنه يعرف كيف نفكر. إنه يتحدانا بطرق يعتقد أنها لن تؤدي إلى حرب شاملة". وأشار هاليفي إلى أنّ "حزب الله مردوع من حرب يخوضها مع إسرائيل، وهو يعتقد أنّه يفهم كيف نفكّر، ويعتبر أنّ لديه الجرأة على تحدّينا لأنّ ذلك لن يؤول إلى حرب. هذا يبني لنا أرضيّةً للمفاجآت"، مؤكّدًا أنّ "لدينا جاهزيّة جيّدة على السّاحة الشّماليّة".

وشدّد رئيس الاركان على أنّ "الحرب في الشّمال ستكون صعبة في الجبهة الدّاخليّة، لكنّنا سنعرف كيفيّة التّعامل معها، وهي ستكون أصعب على لبنان سبعين ضعفًا، وعلى "حزب الله" أكثر من ذلك".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال أمس إن الحرس الثوري الإيراني يحول السفن التجارية لسفن عسكرية مسلحة بطائرات مسيّرة وأنظمة صاروخية، لتصبح قواعد بحرية متنقلة، متهما طهران بأنها "تهدف إلى إقامة قواعد إرهابية في المجال البحري لمنطقة الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)