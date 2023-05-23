قائد الجيش استقبل سفير بريطانيا.. هذا ما جرى بحثه



استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان Hamish COWELL يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وجرى تداول سبل التعاون بين جيشي البلدين.



كما استقبل وفداً من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" برئاسة الوزير السابق عبد الله فرحات، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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