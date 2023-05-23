قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إنّ "المشهد الذي رأيناه في الجنوب هو تحدٍّ لكل ما يشكل دولة، وهذا تأكيد من "حزب الله" أنه ليس بوارد النقاش لا بالاستراتيجية الدفاعية ولا بغيرها". واعتبر أنّ "المناورة كانت رسالة مفادها أن "حزب الله" ليس بوارد لعب لعبة الدولة والمؤسسات والدستور والقانون والانفتاح والحوار للوصول الى نتائج".

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وأضاف الجميّل: "أتوجّه إلى كل نائب لبناني ممن يتحدثون عن التصويت لمرشح محور الحزب او لتأمين النصاب له، عليهم أن يعرفوا أنهم يثبتون سيطرة "حزب الله" على لبنان". وقال: "كل نائب انتخبه جمهور مناهض لمحور الممانعة يجب أن يعرف أن من انتخبه سيحاسبه".

وقال: "نمدّ اليد لكل النواب الذين لم يحسموا خياراتهم بعد لنقول لهم إننا بحاجة لكل واحد منكم فالمحطة تاريخية، وسيرسم فيها مستقبل لبنان، فالاستسلام ممنوع".

وللتيار الوطني الحر، توجّه الجميّل قائلاً: "في 14 آذار 2005 رفعتم راية مقاومة الاحتلال السوري ووجوب تطبيق القرارات الدولية، وأتمنى عليكم أن تعيدوا هذا الخطاب، فقد حان وقت العودة الى ما قبل 2005 وشعاراتها فهذا ما ينقذ بلدنا، أما المسايرة والرضوخ لحزب الله فسيؤديان الى استمرار السيطرة والإنهيار".