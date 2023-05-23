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لبنان

لسائقي السيارات... هذه الطرقات تشهد زحمة سير

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:38
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، أنّ الطرقات التاليّة تشهد زحمة سير:
 
- من زيتونة باي باتجاه القاعدة البحرية في بيروت
 
- على جادة شارل الحلو باتجاه الدورة
 
- من ساحة ساسين باتجاه اوتيل ديو في الاشرفية
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التحكم المروري

زحمة سير

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