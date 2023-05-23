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لبنان

بري عرض مع زوار عين التينة للاوضاع العامة

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:47
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية ، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.

واستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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وقال الفرزلي بعد اللقاء:" كانت لنا جولة مع دولة الرئيس في الشؤون المطروحة على الساحة اللبنانية لجهة تطور الواقع الإقليمي والمفاوضات التي جرت والاتفاقات التي عقدت أو في ما يتعلق بمسار إنتخابات رئاسة الجمهوريةالتي تعتبر المدخل الإلزامي والوحيد لاعادة بناء السلطة وإعادة بناء الدولة وإعادة بناء المسيرة الإقتصادية والإجتماعية" .
 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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